Riforma Pensioni 2024 | parla Elsa Fornero su quota 104 e Ape Social | ‘Manovra senza qualità’

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La manovra riguardante ladelleper ilè ormai stata decisa, e ha scontentato molti lavoratori e non solo. Anche i sindacati sono uniti nell’affermare che questa manovra non è quello che serviva poichè “sarà ancora più difficile andare in pensione”. Ancheha criticato il Governo Meloni su questa manovra, vediamo le sue parole e quelle dei sindacati. Ultime notizie sulladelledi oggi 19 ottobre: le parole diIn merito alle misure contenute nella Legge di Bilancio,, intervistata da Repubblica, osserva che: “Sulla previdenza si capisce ancora poco o nulla, siamo agli annunci. Sembra un cantiere ...

Una nuova ricerca, che classifica 47 sistemi pensionistici in tutto il mondo, ha fatto luce sul crescente impatto dell'Intelligenza Artificiale sui sistemi pensionistici. Italia rimandata ...