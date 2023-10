Renzi e Calenda | divorzio con lite sui gruppi e sui soldi…

Leggi su today

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il Terzo Polo, oltre a non avere voti, non ha pace: l’ennesima puntata della mal riuscita serie "Matteo contro Carlo" si è consumata oggi in Senato, dove c’è stato uno strappo, con i senatori fedeli ache hanno votato il cambio del nome del gruppo in Iv - Il centro - Renew Europe, mettendo...