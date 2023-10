Renzi chiude con Azione | ' Ora è veramente finita | Calenda è stato sprezzante'

Ne sono certo', conclude

Italia Viva di Matteo Renzi rompe con Azione: "Meglio finire la ... Virgilio Notizie

Terzo Polo, Iv annuncia scioglimento dei gruppi comuni: “Collaborazione finita”. Azione: “Si prendano la resp… la Repubblica

Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...Renzi chiude con Calenda: "Ognuno ha il suo stile, noi non facciamo polemica. Dunque auguri a tutti e ognuno per la sua strada. Meglio finire questa telenovela che farci ridere dietro da mezza Italia" ...