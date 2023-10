Regione Puglia | sanità | circa tremila fra assunzioni e stabilizzazioni Piano approvato dalla giunta

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso: Laregionale, dopo un impegnativo lavoro istruttorio svolto dal Dipartimento Salute, haoggi i piani assunzionali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Ilassunzionale, nelle more della definizione del riparto del Fondo Sanitario Nazionale, è stato definito sulla base dello spazio finanziario derivante dalle cessazioni che si determineranno nell’ultimo trimestre 2023 e nell’anno 2024. Si è inteso dare priorità al personale sanitario, direttamente coinvolto all’assistenza e dunque alla erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), agli adempimenti del PNRR e alla alimentazione dei flussi informativi nei confronti del Ministero della Salute. Unassunzionale che ...

Si dà riferimento a 'venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte sull'intera.' Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della. Di seguito un comunicato ...

Ondata di assunzioni e stabilizzazioni nella sanità pugliese: gioiscono 2500 tra medici, infermieri e altri operatori FoggiaToday

Puglia, dalla Regione ok a 1287 assunzioni in Asl La Gazzetta del Mezzogiorno

Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia. Si raccomanda l’osservanza delle buone norme comportamentali ...Allerta gialla in Puglia per le forti raffiche di vento da meridione che dalle ore 16.00 di giovedì 19 ottobre e per le successive 48 ore interesseranno la regione. Il Comune di Taranto ha disposto ...