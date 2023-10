Rapina un giovane per strada | incastrato dalle telecamere

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra arrivato a bordo di uno scooter e, con la minaccia di una pistola, incurante delle altre persone, aveva strappato ad unche camminava lungo launa collanina d’oro e poi era fuggito: il fatto è avvenuto a Napoli lo scorso 10 agosto, in via Santa Maria di Costantinopoli.La Polizia, al termine di indagini, in cui sono state fondamentali le riprese di alcuni sistemi di videosorveglianza, è riuscita a risalire all’autore della. L’uomo, un trentaseienne napoletano, è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli, su richiesta della procura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.