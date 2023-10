Rai | Pd | ' Pionati in Vigilanza | ' in onda solo maggioranza senza contraddittorio' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Siamo rimasti allibiti per le trasmissioni di Radio Rai Uno di questa mattina. Programmi radiofonici con esponenti dellache parlano a ruota libera,. Chiediamo chevenga in audizione in commissione per capire cosa sta accadendo. Sembra più una radio di regime e i conduttori dei condottieri...". Così i parlamentari Pd della commissione disulla Rai. “Forse trasmissioni come Giù la maschera e Ping Pong andrebbero quantomeno bloccate. È vergognoso che vengano invitatie sempre ospiti di una sola parte politica”.