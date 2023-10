Questione San Siro | il Comune di Milano | “Su secondo anello rosso ricorso al Tar”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tiene banco ancora il caso Sanper ildi. Dopo il vincolo suldello stadio di Sansu cui ha espresso parere positivo la soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di, ilricorrerà al Tar per avere chiarezza massima sulla vicenda. Lo aveva preannunciato il sindaco Sala, ora è arrivata anche una nota ufficiale direttamente daldiche ha spiegato che ilriguarda la dichiarazione della soprintendenza archivistica e bibliografica per la Lombardia del 27 luglio scorso, che qualifica la tribuna ovest dello Stadio come archivio esposto. La valutazione sulla sussistenza dell’interesse culturale del ...