Quelli che hanno la verità la loro sull' ospedale di Gaza e nemmeno un dubbio

Leggi su panorama

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ho aspettato 48 ore prima di scrivere nella speranza che due giorni sarebbero bastati per far sbollire la cieca rabbia altrui e ridato un po’ di lucidità. Attesa vana. Martedì nel tardo pomeriggioe agenzie e poi su siti e tv arrivava la notizia dell’esplosione all’battista di. Poi i video certificavano la strage, le centinaia di morti. Subito Hamas ha accusato Israele, ed Israele ha respinto le accuse negando ogni addebito. A freddo per chiunque era impossibile stabilire ladato che non c’erano prove ma solo due versioni contrastanti. Per chiunque ma non per tutti. Poco dopo su X (ex twitter) compariva questo tweet di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana: «L’esercito israeliano ha bombardato unpieno di personale sanitario, feriti e sfollati. I palestinesi ...