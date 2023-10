Quelle uscite sinistre su Gaza | Cruciani travolge Bonelli e Fratoianni | Vergogna

Leggi su iltempo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La crisi in Medio Oriente e i distinguo della sinistra nel condannare le responsabilità dopo l'attacco di Hamas a Israele sono al centro del dibattito a La Zanzara, il programma condotto da Giuseppee David Parenzo su Radio 24. Nella puntata di mercoledì 18 ottobreha rivilato una bordata non da poco alla sinistra sul massacro nell'ospedale di, il centro medico dove esplosione ha fatto oltre 500 vittime. Hamas punta il dito sui razzi di Israele, mentre lo Stato ebraico e diverse fonti citate dai media danno per probabile un errore degli jihadisti. “La questione della strage dei razzi sull'ospedale a. Allora, sin da ieri si sono alzate le voci di molti politici italiani. Il signor, il signorche dicono, hanno detto subito, senza mezza ...