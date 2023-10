Quattro studentesse travolte e uccise da una Bmw fuori controllo | 22enne alla guida rilasciato

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Martedì 17 ottobre, una notte che rimarrà impressa nella memoria di Malibù, California,giovani donne, Niamh Rolston, Peyton Stewart, Asha Weir e Deslyn Williams, hanno perso la vita in un tragico incidente lungo la Pacific Coast Highway. La zona in cui si è verificato l’incidente è localmente nota come “Dead Man’s Curve” (“La curva dell’uomo morto“). Le tragiche circostanze hanno visto coinvolto un giovane di 22 annidi una BMW, identificato come Fraser Michael Bohm. Le autorità lo hanno accusato di omicidio colposo con grave negligenza, sebbene sia statosotto custodia. L’incidente è avvenuto intorno alle 20,30 di martedì quando Bohm ha perso ildella sua auto su un tratto particolarmente pericoloso della Pacific Coast Highway. Le...

Le parole del ministro per lo Sport e i giovani "Il centro sportivo non potrà essere gratuito per tutti, ma lo sarà per gli studenti e ledellescuole di Caivano". Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, nel corso della conferenza di presentazione del progetto di riqualificazione e ...

Quattro studentesse travolte e uccise da un Bmw fuori controllo. Alla guida un 22enne (arrestato e poi rilasci ilmessaggero.it

Quattro ragazze travolte e uccise da auto fuori controllo: 22enne alla ... Fanpage.it

Il drammatico incidente è avvenuto martedì notte nella zona di Malibù, in California: sotto choc l’intera comunità universitaria della ...Udienza preliminare oggi in tribunale a Milano per il procedimento per la nuova inchiesta sul sequestro di Cristina Mazzotti, la ...