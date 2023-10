Quanto avete buttato nel ce***o | Ridarelle | una scena drammatica in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ci sono due Reazione a catena. Il primo, è il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, che vive di risposte azzeccate o sbagliate, azzardi e successi. E poi c'è il secondo, su X (l'ex Twitter), sul quale si danno appuntamento i telespettatori più affezionati e, spesso, più avvelenati. In questo secondo Reazione a catena, vige una sola regola: sfottere i concorrenti, sminuire i campioni, ridere di tutto e di tutti spesso con una buona dose di cattiveria. Scordatevi i Dai e dai, gli ultimi amatissimi campioni riconosciuti quasi all'unanimità come tali dai fan della trasmissione. Da allora, sono stati solo lanci di pomodori per i loro successori. Sicuramente per le Amiche in onda, bistrattate nonostante i numeri in 14 vittorie di fila siano tutti dalla loro parte. Ora, dopo un paio di giorni di turnover tra i campioni, tocca alle povere. ...