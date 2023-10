Quando la danza supera se stessa e coinvolge tutti i sensi

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Viva laaccessibile. Si fanno spazio le azioni coreutiche, le performance create per essere fruite da un pubblico con disabilità. Al processo creativo dellaaccessibile ci ha pensato anche il Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111 Rosso) che sabato 21, domenica 22 e martedì 24 ottobre 2023 anticipa l’apertura della stagione2023/2024 con un cartellone di iniziative tra spettacoli, proiezioni e incontri con gli artisti. L’obiettivo: catalizzare lo sguardo del pubblico sul percorso che ha condotto alla nascita di due lavori pensati per il pubblico non vedente: “Lampyris Noctiluca”, di e con Aristide Rontini/Compagnia Nexus sulle orme di Pier Paolo Pasolini, e “Pornodrama2 concerto per corpi in ascolto” di Camilla Guarino e Giuseppe Comuniello. L’iniziativa è realizzata nell’ambito dei progetti di rete ...