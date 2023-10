Quando il treno è in ritardo al viaggiatore va risarcito anche il danno esistenziale | la sentenza della Cassazione

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La Corte diha stabilito che i ritardi dei treni creano unai viaggiatori. Equello va. La28244/2023 riguarda il caso-limite di un pendolare che è rimasto per 24 ore sulla Roma-Cassino senza cibo. Ma può essere estesa ai casi meno gravi. Soprattutto se i rallentamenti erano prevedibili ma le Ferrovie dello Stato non hanno avvisato i clienti e non si sono attivate per renderli tollerabili. E così al passeggero è stato riconosciuto un risarcimento di 400 eurose il biglietto ne costava appena cinque. Mentre l’azienda, che aveva consigliato di non prendere nemmeno il, ha torto. Perché secondo lale informazioni fornite non erano tali da far ritenere che il ...