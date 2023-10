Qualificazioni Euro2024 | Belgio-Svezia interrotta | la decisione dell’UEFA

(Di giovedì 19 ottobre 2023) A qualche giorno dal terribile attentato di Bruxelles, l’UEFA ha diramato un comunicato col quale annuncia importanti decisioni, legate alla sfida tradopo l’uccisione di due tifosi svedesi, e non solo. La partita di qualificazione europea traè stata dichiaratacon il risultato dell’intervallo confermato come finale. Nessuna partita delle competizioni UEFA si giocherà in Israele fino a nuovo avviso Partita di qualificazione a EURO 2024Per quanto riguarda la partita di qualificazione europea tra, sospesa all’intervallo su richiesta e accordo delle due squadre, in seguito all’attacco terroristico che ha ucciso due tifosi svedesi a ...

Questi gli ultimi gol del San Marino , l'ultimo mancava da circa un anno: 16 novembre 2019, San Marino - Kazakistan 1 - 3 (Europei). 1 giugno 2021, Kosovo - San Marino 4 - 1 (...

