Quali sono le squadre overone e underone delle prime 8 giornate di Serie A?

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 19 ottobre 2023) I primi 720 minuti di gioco della stagione diA 2023 – 2024 hanno già messo in subbuglio la classifica con imprevedibili partenze, frenate, testa coda e soprattutto sorpassi, in un campionato che può definirsi metaforicamente come un Gran Premio denso di curve pericolose. I Diavoli mantengono saldo il comando inseguiti dal Biscione, mentre