Quali sono i passatempi preferiti dagli italiani?

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiOgni giorno pensiamo al lavoro, agli impegni familiari, alle cose da fare ma ad un certo punto arriva il momento di dedicare un po’ di tempo a noi stessi.infatti tanti gli hobby e iche glipraticano ogni giorno per esaltare le proprie passioni. Secondo alcune statistiche e studi, infatti, ben il 94% deglicoltiva, anche in modo saltuario, almeno una passione nella vita.tanti infatti gli spunti di divertimento e relax che esistono nella vita quotidiana. Maqueste passioni irrinunciabili? Innanzitutto l’immancabile sport, ma anche la lettura, guardala tv ovviamente, cucinare e giocare. Praticare Sport Tra gli hobby più diffusi ...

Citecnologie molto più economiche ma l'efficienza che produce, la sua assoluta silenziosità, ... per arrivare a metter mano anche su anodo e catodo delle tecnologie californiane, "per lela ...

Quali sono gli animali domestici più intelligenti Ecco la sorpresa ilmessaggero.it

Energie rinnovabili: cosa sono e quali sono BibLus-net

Per chi vuole mettere in sicurezza la propria abitazione, un concreto aiuto arriva dalla Legge di Bilancio 2023, che ha introdotto il Bonus Sicurezza (disponibile fino alla fine del 2024) per l’instal ...Diritto all'oblio (art. 17): Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che la riguardano se i dati personali non sono più necessari rispetto alle ...