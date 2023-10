Quali sono gli animali domestici più intelligenti?

Leggi su funweek

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La scelta di averein casa non è certamente quasi mai dettata dalla volontà di accompagnarsi a pet da mostrare come trofei per le loro doti estetiche o perché siano, ma generalmente per prendersene cura e dargli tanto affetto. Siamo altrettanto sicuri, tuttavia, che non dispiacerebbe ai proprietari di pet sapereeffettivamente glipiù, ma partiamo prima dalla definizione stessa di intelligenza. Neglipuò variare molto e dipendere da diversi fattori come la razza, gli stimoli ricevuti sin dai primi mesi, l’addestramento e il grado di interazione con gli umani. Ma cialcune specie di...