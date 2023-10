Puglia | maltempo | allerta fino a sabato per vento con raffiche di burrasca forte Protezione civile | previsioni meteo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 16 per quarantotto ore. Si dà riferimento a “venti forti meridionali condisull’intera regione.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolopercondi proviene da Noi Notizie..

Si dà riferimento a 'venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte sull'intera regione.' Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della

Puglia, maltempo: allerta fino a sabato per vento con raffiche di ... Noi Notizie

Puglia, maltempo: allerta temporali fino a stasera. Notte scorsa con ... Noi Notizie

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 16 per quarantotto ore. Si dà riferimento a “venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca ...Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 16 per quarantotto ore. Si dà riferimento a “venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca ...