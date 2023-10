Pronto soccorso - spuntano i privati ma curano (se paghi) solo cose banali

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – Assistenza e cura ai cittadini h24 come veri e propri ‘’ sempre aperti. A Bergamo, Brescia ma anche Milano e Roma si moltiplicano nelle grandi città progetti e iniziative. Ma a differenza del Servizio sanitario nazionale nonse non. In Lombardia, soprattutto, questo tipo di realtà sono spesso denominate ‘ambulatori-’ e già operano da tempo. Ma anche a Roma esistono strutture sanitarie private dove ci si può recare notte e giorno in caso di necessità. Parliamo però di codici bianchi e verdi, che nel linguaggio della medicina d’emergenza non sono urgenze. “Non chiamiamoli– dice all’Adnkronos Salute Fabio De Iaco, presidente della Società italiana di Medicina d’emergenza urgenza ...

... esercitazioni al poligono di tiro, primoe auto - protezione, guida dei veicoli di servizio. Verranno quindi impiegati nei servizi di sicurezza stradale, presidio del territorio,...

Pronto soccorso al collasso: anziani parcheggiati per 40 giorni. Parte indagine alla Camera Il Sole 24 ORE

POTENZA – L’organismo ha iniziato l’esame della pdl “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte ...La quarta Commissione Consiliare Permanente, presieduta da Dina Sileo (Gm), riuntasi in mattinata, ha stabilito come procedere in relazione alla pdl n.180/23: “Procedure e tempi per l’assistenza sanit ...