“Pronta al bis” Arisa | la bellissima notizia dalla Rai | di cosa si parla

Leggi su tvzap

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Personaggi TV.ha lasciato la cattedra di Amici e davanti a lei il futuro le si prospetta ricco di impegni televisivi. La cantante dopo aver salutato la Mediaset, approda in Rai con il programma condotto da Antonella Clerici, in più una novità per lei. Vediamo disi. Leggi anche: “Divorzio in 24 ore”: Giambruno, esplode la bufera dopo il fuorionda choc su “Striscia” Leggi anche: Belen Rodriguez, ecco la verità: perché sta male, laRai Martedì sera,è stata ospite a Stasera c’è Cattelan, talk show condotto da Alessandro Cattelan, che va in onda in seconda serata su Rai2. La cantante ha incantato il pubblico in studio e da casa intonando la canzone “La donna cannone”. L’esperto di gossip ...