Pronostici Serie A | i possibili risultati a sorpresa della nona giornata

Leggi su europa.today

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, torna in campo laA. Tra sabato 21 e lunedì 23 ottobre si giocherà la, in cui spicca il big match Milan-Juventus. L'Inter di Simone Inzaghi farà visita al Torino, mentre il Napoli sarà impegnato al Bentegodi di Verona. Derby...