Probabili formazioni Verona-Napoli | nona giornata Serie A 2023 2024

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 15:00 di sabato 21 ottobre nella cornice del Bentegodi. La squadra di Rudi Garcia vuole invertire la rotta e il tecnico francese ha bisogno di una vittoria per salvare una panchina che durante la sosta ha scricchiolato. Davanti unche vuole tornare a fare risultati. Baroni deve ancora trovare la chiave giusta in attacco, ma sembra determinato ad affidarsi a Djuric. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Djuric guida l’attacco. La difesa ritrova Hien e ...

Lescelte a oggi di Pioli e Allegri per il big match di domenica sera a San Siro. Il Milan deve fare a meno di Maignan (squalificato) e Sportiello (infortunato): in porta giocherà Mirante. ...

Verona-Napoli, probabili formazioni: staffetta Mario Rui-Olivera ilmattino.it

Probabili formazioni Salernitana-Cagliari - Gli undici possibili titolari scelti da mister Inzaghi e mister Ranieri per la 9^ giornata ...È stato l'ultimo a rientrare in casa Napoli della folta truppa di nazionali in giro per il mondo con le rispettive rappresentative. Non solo. Mathias Olivera ha dovuto fare i conti non solo con il jet ...