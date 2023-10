Priorità all’oncologia |  350 esperti si incontrano per discuterne

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Milano – Una sala gremita di 350 oncologi edmultidisciplinari provenienti da tutta Italia arrivati a Milano per due giorni di tavole rotonde, challenge e incontri per favorire lo scambio reciproco di idee ed esperienze, per identificare ledell’oncologia del futuro e per confrontarsi su possibili soluzioni, connessioni e partnership per affrontarle insieme. Con il patrocinio di Cipomo-Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri, Fondazione Roche, Associazione Periplo e Siapec-Iap, Roche Italia rinnova ancora una volta il suo impegno in campo diagnostico, terapeutico e assistenziale attraverso ‘Roche Connections: new pathways for oncology’, convegno aperto il 10 ottobre proprio per fare il punto sullo stato dell’arte dei percorsi di presa in carico dei malati oncologici nel nostro Paese e per riflettere su come migliorare ...