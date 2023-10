Previsioni meteo per venerdì 20 ottobre 2023

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio. Peggiora in serata e nottata con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Temperature comprese tra +19°C e +28°C. Lazio Nuvolosità in transito su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora in serata e nottata con piogge e acquazzoni in arrivo localmente anche intensi e a carattere di temporale. Nazionale AL NORD Tempo instabile al Nord sia al mattino che al pomeriggio con molta nuvolosità in transito e associati acquazzoni e temporali diffusi, più asciutto sui settori adriatici. In serata ancora tempo instabile con fenomeni sparsi residui. Neve nella notte sulle Alpi occidentali oltre i 2200 metri di altitudine. AL CENTRO Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le ...