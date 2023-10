Prestiti | domanda in crescita fra effetti crisi e aumento dei tassi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il crollo del potere d’acquisto rende più povere le famiglie che, per mantenere inalterati i consumi, si stanno indebitando sempre più ed accrescono ladial contrario di quanto avviene per le imprese. E’ quanto emerge dal Barometro CRIF. L’analisi condotta su fonte EURISC rivela infatti che nei primi 9 mesi del 2023 le richieste dida parte delle famiglie si caratterizzano per unadel +2,1% rispetto al corrispondente periodo 2022. Tuttavia, se guardiamo al singolo mese di settembre si registra una contrazione contenuta della, -2%. L’importo medio si attesta a 8.488 euro, con unadel 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. “Nonostante un contesto economico alquanto instabile e complesso, come il rialzo dei...