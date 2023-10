Presidi | troppo pochi uomini e il concorso è con le quote blu

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Signorina Trinciabue batte Silente. Almeno in Italia. Ma per i colleghi del preside di Hogwarts non è detta l’ultima parola. “blu? Bene. Buona notizia. Come all’epoca accogliemmo lerosa ora accogliamo quelle blu: è positivo“. Non ha dubbi, Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale, commentando ai microfoni dell’Adnkronos l’introduzione, nel bando del prossimoper dirigenti scolastici, di una importante quanto già discussa novità. Undi cui non si conosce ancora la data, ma che già si prospetta incandescente. La novità nel bando diperAntonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale“Considerate le percentuali di rappresentatività di genere in ciascuna regione, ...