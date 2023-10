Prese a sprangate l’ex moglie e un passante | 8 anni per tentato omicidio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Calusco d’Adda. Condannato a 8di reclusione per ildel, presa anel parcheggio del supermercato Lidl di Calusco d’Adda. Se l’era vista brutta anche un, intervenuto per difendere la donna: pure lui era stato aggredito ed era finito in ospedale. La donna aveva ricevuto un colpo in testa talmente forte che le si era sfondato una parte dell’osso del cranio: portata in ambulanza all’ospedale, era stata operata d’urgenza.marito era finito in manette per, maltrattamenti, lesioni e danneggiamento. La mattina del 15 maggio la donna, 47, era andata a fare la spesa e, mentre era intenta a caricare le borse nel bagagliaio dell’auto, ...