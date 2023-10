Prendono a sassate un cigno e pubblicano il video su TikTok | ennesima crudeltà narcisistica

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 ottobre 2023)violenza contro un animale dove si fondonomentale e narcisismo malato. E’ accaduto in Basilicata. Due giovano hanno catturato e preso aun. Lo hanno preso poi, mentre uno lo teneva, l’altro ha iniziato a colpirlo con le pietre. I due giovani presi da follehanno poi postato ilsu. Il fatto è accaduto ai Laghi di Monticchio in Basilicata. Il filmato ha subito fatto il giro del web. In tanti hanno commentato sgomenti le immagini; rese ancora più violente dalla modalità Pov che, sul social network indica igirati in prima persona, chiedendo che i due responsabili vengano individuati e segnalati alla polizia. Due ragazziun ...