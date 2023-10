Premio Sakharov a Masha Amini e al movimento delle donne iraniane

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il Parlamento europeo ha assegnato il, il più importante riconoscimento per i diritti umani dell'Ue, a, la studentessa curda morta mentre era in detenzione in Iran per non aver indossato correttamente il velo, e al"Donna, Vita, Libertà"."Sono davvero orgogliosa di annunciare che il2023 per la libertà di pensiero è stato assegnato a Jina Mahsae alDonna, Vita, Libertà in Iran", ha annunciato la presidente del Parlamento europeo, la maltese Roberta Metsola. "Il 16 settembre 2022 è una data che vivrà nell'infamia e il brutale omicidio della 22enne Jina Mahsaha segnato un ...