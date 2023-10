Premio Sakharov 2023 a Mahsa Amini e alle donne iraniane del movimento Donna Vita Libertà | l’anno scorso andó a Zelensky

Gli eurodeputati hanno assegnato giovedì (19 ottobre) il2023 per la libertà di pensiero a Jina Mahsa Amini e al Movimento Donne, Vita, Libertà in Iran. L'annuncio è stato fatto dalla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ...

L'Unione europea assegna il premio Sakharov a Mahsa Jina Amini e alle donne iraniane Internazionale

Il Premio Sacharov 2023 assegnato a Mahsa Amini e alle donne iraniane Sky Tg24

Milano, 19 ott. (askanews) – Andrzej Duda non sembra aver fretta. Dopo l’inequivocabile voto in Polonia domenica scorsa, non ha per ora incaricato il capo della coalizione vincente Donald Tusk di crea ...Modena, 19 ott. (Adnkronos) - L'impianto di Spilamberto inaugurato oggi grazie all’immissione del biometano nella rete e al suo utilizzo per l’autotrazione avrà benefici ambientali significativi: ogni ...