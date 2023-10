Premio Sacharov a Mahsa Amini e alle donne iraniane che lottano per la libertà

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Un riconoscimento post mortem, che non la riporta certo in vita ma che dà valore a quel suo gesto apparentemente semplice ma diventato simbolo dibattaglie che la sua morte ha scatenato. ll2023 per ladi pensiero va a lei, Jina, a poco più di un anno dalla scomparsa, e al movimento di protesta iraniano Donna, vita e. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha annunciato la decisione sulla più alta onorificenza dell’Eurocamera per i diritti civili, in plenaria a Strasburgo. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)Chi era la giovane uccisa Jinaera una donna curda iraniana di 22 anni che fu arrestata dalla polizia a Teheran il 13 settembre ...