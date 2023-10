Premio Lunezia a Max Pezzali | Edoardo De Angelis e Sergio Caputo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) LA SPEZIA – MaxDee Sophie And The Giants sono alcuni dei vincitori del2023. Gli artisti saranno premiati domenica 29 ottobre, alle ore 21.30, al Teatro Civico di La Spezia, in occasione dell’appuntamento conclusivo dell’edizione 2023 delche sostiene il valor musical-letterario delle canzoni. La manifestazione, che è a ingresso gratuito, è realizzata grazie al sostegno del Comune de La Spezia e quest’anno ha rinnovato il sodalizio con il Comune di Aulla per la tutela di questa rassegna territoriale e nazionale. Importante la partecipazione Rai a partire dal conduttore Savino Zaba, ai collegamenti in diretta di Rai IsoRadio e ai servizi di Uno Mattina e Rai Cultura. La serata prevede la ...

Max Pezzali, Edoardo De Angelis, Sergio Caputo e Sophie And The Giants sono alcuni dei vincitori del2023. Gli artisti saranno premiati domenica 29 ottobre, alle 21.30, al Teatro Civico di La Spezia, in occasione dell'appuntamento conclusivo dell'edizione 2023 delche sostiene ...

Max Pezzali, Edoardo De Angelis, Sergio Caputo al Premio Lunezia Agenzia ANSA

Max Pezzali, Sergio Caputo, Sophie and The Giants per il pubblico del Premio Lunezia 2023 CittaDellaSpezia

Domenica 29 ottobre andrà in scena a La Spezia la nuova edizione del "Premio Lunezia": tra i vincitori, Pezzali, Sergio Caputo e Sophie.Max Pezzali, Edoardo De Angelis, Sergio Caputo e Sophie And The Giants sono alcuni dei vincitori del Premio Lunezia 2023. Gli artisti saranno premiati domenica 29 ottobre, alle 21.30, al Teatro Civico ...