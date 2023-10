“Premio Eccellenza Italiana” 2023 | l’orgoglio italiano a Washington DC

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il "" ha celebrato ai 20 italiani che si sono distinti nel mondo per talento e passione, rappresentando l'in vari settori.

... 'Siamo onorati di ricevere questoper il terzo anno di fila. È una testimonianza del nostro ...come leader del settore e continueremo a lavorare per mantenere questo standard di'. ...

Pitea (Pres. Aceper) riceve “Premio Eccellenza Italiana” a Washington Media Key

Premio Eccellenza Italiana, decima edizione Onanotiziario

Sono loro le strutture da sogno italiane premiate dai National Geographic Traveller Hotel Awards 2023, eccellenze made in Italy da scoprire subito. Ogni anno, riviste, enti ed esperti di settore, ...Il divulgatore scientifico e fondatore di E.R.I.C.A riceverà il riconoscimento dedicato alla memoria dell’eroe della prima guerra mondiale, per il suo impegno in campo ambientale ...