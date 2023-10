POS di ultima generazione | quali sono le funzioni extra?

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDato che oggi il digitale ricopre un ruolo determinante, non deve sorprendere quanto segue: anche le attività hanno dovuto uniformarsi a questo dogma, adeguandosi e pescando a piene mani da un bacino ricco di opportunità tecnologiche. In questo elenco rientrano anche i POS di, da quelli fissi ai modelli portatili e mobili, ideali per aggiungere dellesupplementari ai terminali di pagamento classici. Vediamo dunque di scoprire un approfondimento su questo tema. Cosai POS di? Quando si parla di POS, si fa riferimento ai tradizionali terminali utilizzati per accettare pagamenti tramite canali come le carte di credito, di debito, i portafogli elettronici, Apple Pay, Amazon Pay, Google Pay e via discorrendo. ...