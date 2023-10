Porzio lancia la sua “colazione” su TikTok | “Costa di meno ed è per tutti” De Crescenzo | “Ti atterro”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Se tu mi tiri le frecce con l’arco, io ticon il carro armato perché lasi deve saper fare”. Risponde a tono Rita Dealla provocazione del pizzaiolo Erricoche, come laer, hato suuna “” in una versione un po’ diversa, a partire dal contenuto (L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il Parco dei Castelli lancia il corso (on line) di 6 lezioni per ... Il Caffè.tv

Nemi, al via il 1° Trail dei Castelli Romani, 13 km di corsa nei boschi ... Il Caffè.tv

Scopri i dettagli dello scandalo che coinvolge la tiktoker Rita De Crescenzo e la sua box da 300 euro e la risposta di Porzio.Velletri lancia l’open day urologico (con visite gratuite) per gli over 50 che si svolgerà il 21 e 22 ottobre. È rivolto solo agli uomini over 50, quindi con più di 50 anni. Si svolgerà all’ospedale P ...