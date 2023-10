Perché prima del matrimonio show il 28 marzo 2019 Tony Colombo e Tina Rispoli, oggiall'... c'erano le trombe di cinque ispettori della polizia penitenziaria di. Dopo che i loro volti ...

Portici, arrestati i rapinatori delle Poste: erano tornati a recuperare il bottino nascosto ilmattino.it

Portici, rapina alle Poste: arrestati i tre malviventi. Erano tornati a ... Vesuvio Live

Sono stati arrestati ieri sera i tre malviventi che hanno commesso la rapina nell'ufficio postale di Portici in via Diaz e hanno poi imboccato contromano via Cardano nel tentativo di sottrarsi all'ins ...Nella fuga avevano nascosto il bottino in un parco, poi quando sono tornati a riprenderlo hanno trovato, a sorpresa, i poliziotti che gli hanno messo le manette ai polsi. Così i ...