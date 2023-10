Porta il cane anziano Toby dal toelettatore e non si accorge che gliene restituiscono un altro per errore | “Sembrava ringiovanito”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Povero. Chissà come si sarà sentito nel vedere la sua padrona cheva a casa uncagnetto, senza minimamentersi dell’, mentre lui rimaneva tutto solo dal. Sì, perché questo è proprio ciò che è successo a questo vegliardodi 15 anni: la sua padrona l’hato a fare il bagnetto dalma, coincidenza, quel giorno nel salone di bellezza canino era presente unesemplare della stessa razza, in tutto e per tutto simile a. Tanto che quando è stato il momento di riconsegnarlo alla padrona, lo stessonon si è accorto e le ha dato ilsbagliato. La donna si è sorpresa del fatto che il suo ...

... ma non è contraria a sfamare il. Più sinistro è invece lo zio di Ernest, che ha invitato il ...con suo zio - e quindi legittimamente preoccupato di chi sta uccidendo i nativi americani - si...

Porta il cane anziano Toby dal toelettatore e non si accorge che gliene restituiscono un altro per errore:… Il Fatto Quotidiano

'Avete fatto fuggire il cane', tre bimbe messe alla porta Agenzia ANSA

Al 24' st Cavallin guadagna un calcio di punizione dalla sinistra e lo calcia direttamente in porta ma il suo tiro finisce di poco sopra la traversa. Biancazzurri che creano delle situazioni ...Neanche a dirlo, la storia ha fatto subito il giro del web, scatenando centinaia di commenti sui social dove in molti si sono indignati sia per il fatto che la padrona non avesse riconosciuto il suo ...