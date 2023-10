“Pomeriggio 5” | addio a Myrta Merlino? Chi prenderebbe il suo posto

Leggi su tvzap

(Di giovedì 19 ottobre 2023) News Tv. Si rincorre da qualche settimana la voce chepotrebbe essere presto sostituita da qualcun altro alla conduzione diCinque. Il motivo principale sarebbe dovuto ai risultati degli ascolti. Al momento La vita in diretta di Alberto Matano è sempre in testa, totalizzando ascolti maggiori rispetto a Canale 5 a volte anche con 7 punti in più di share. Secondo le indiscrezioni più recenti, ci sarebbe anche già un nome per prendere ildellaalla conduzione diCinque. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Mattino 5”, l’annuncio più dolce arriva in diretta Tv: Federica Panicucci in lacrime Leggi anche: “Grande Fratello”, è bufera su Beatrice: “Ha detto una cosa grave” “Cinque”, ...