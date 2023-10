Poirino lancia i servizi di patronato e CAF con UNSIC Piemonte

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Foto: Giovanni Fiera, Pres.Angelita di Mollo, Sindaco di, l’UNISICe il Comune inaugureranno i nuoviper la comunità: une un CAF. A partire dalla fine di ottobre 2023, gli abitanti potranno usufruire di supporto e consulenza in materia fiscale e previdenziale presso lo Sportello Sociale in Via Cesare Rossi n. 12, ogni martedì dalle 15:30 alle 18:00. “Siamo veramente lieti e onorati – spiega il Sindaco diAngelita Mollo di avere avuto l’opportunità di inaugurare uno sportello alo dei cittadini, evitando loro di recarsi alle sedi di Moncalieri. Questo è fondamentale non solo per, ma anche per gli abitanti di altre ...