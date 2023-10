Pmi poco consapevoli del rischio cyber I dati del rapporto 2023

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Le Piccole e medie imprese italiane raggiungono complessivamente un livello di consapevolezza in materia di sicurezza digitale di 51 su 100, al di sotto del livello di sufficienza individuato in 60. Per questo, serve una maggior diffusione e promozione della cultura dei rischitra le organizzazioni aziendali di piccole e medie dimensioni. È quanto emerge dal primoIndex Pmi”, l’indice che misura lo stato di consapevolezza in materia di rischidelle aziende piccole e medie, presentato nella sede di Confindustria a Roma, iniziativa promossa da Confindustria e Generali con il contributo scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano e la partnership istituzionale dell’Agenzia per lasicurezza nazionale. I RISULTATI DEL ...