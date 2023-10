Plusvalenze | Roma | il 25 ottobre i manager in Procura

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Igiallorossi saranno convocati inil 25per l’apertura dei computer legata all’inchiesta sulleemersa nel marzo scorso, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono gli scambi avvenuti dal 2017 in avanti. Convocati, tra gli altri, Pallotta, Baldissoni, Gandini, Fienga, Berardi e i Friedkin, che invieranno legali per assistere a questa sorta di incidente probatorio. Al momento a Trigoria filtra tranquillità. SportFace.

