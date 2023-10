Pista di bob | le Olimpiadi del 2026 si faranno a Cesana? L’Italia può evitare in extremis una pessima figura

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dopo si disputeranno le gare degli sport da budello alleInvernali di Milano-Cortina? Questa è la grande domanda degli ultimi giorni nel panorama agonistico riservato a neve e ghiaccio (tra l’altro nel weekend inizierà la stagione con freestyle, snowboard, short track e pattinaggio artistico grandi protagonisti). Lunedì 16 ottobre era infatti arrivato il no ufficiale e definitivo alla realizzazione dellaEugenio Monti a Cortina d’Ampezzo per ragioni economiche e di sostenibilità. La voce inizialmente più ricorrente riguardava la possibilità chesi appoggiasse a un Paese straniero per fare disputare gli eventi di bob, slittino e skeleton, con l‘impianto di St. Moritz (Svizzera) tra i più gettonati. Questo passaggio avrebbe comunque necessitato di un esborso economico, visto che i “nuovi” ...