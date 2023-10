Pisa | autocisterna di Gpl si ribalta a Chianni Intervento dei vigili del fuoco

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 19 ottobre 2023, in provincia di. Una cisterna contenente 6mila litri di Gpl si èta a, in località San Donato in Bellaria. Sul posto dsono interevenute diverse squadre deidelinsieme ai colleghi specializzati del Nucleo nucleare, biologico chimico e radiologico provenienti dal comando di Venezia per contenere la sostanza L'articolo proviene da Firenze Post.

...dei Vigili del fuoco del Comando diche da questa mattina sono impegnati in località San Donato in Bellaria nel comune di Chianni per un incidente stradale che ha visto coinvolta un',...

Autocisterna contenente gpl si ribalta: lunghe operazioni per la messa in sicurezza PisaToday

Cisterna si ribalta sulla Volterrana: sversamento di liquido corrosivo ... LA NAZIONE

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 19 ottobre 2023, in provincia di Pisa. Una cisterna contenente 6mila litri di Gpl si è ribaltata a Chianni, in località San Donato in Bellaria. Sul po ...