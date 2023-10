Pioppo Futsal alla ricerca di tre punti importanti per il cammino in Serie C2 MonrealeLive

Pareggio al debutto in Coppa Trinacria per il Pioppo Futsal MonrealeLive

Società di Serie C2 girone A a riposo nell'ultimo fine settimana. Niente campionato, giusto il tempo di ricaricare le batterie in vista di un lungo ...(USR Sicilia) Sabato pomeriggio al Pala Don Bosco il Pioppo Futsal debutterà in Coppa Sicilia, servirà una grande prova da parte dei gialloverdi per scrollarsi di dosso la sconfitta subita in ...