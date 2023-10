Piazze piene di tanta ignoranza | Ben | che lezione a Ginevra Bompiani

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) A Quarta Repubblica non c'è stata solo la rissa tra Sallusti e. Il momento più intenso in studio da Nicola Porro a Rete 4 è forse la “” di un 42enne nato in Marocco e in Italia da 30 anni, Ben. Sbarcato da un barcone a Gibilterra, si definisce «musulmano praticante e imprenditore: faccio lo stilista, ho un'azienda di moda e lavorano con me circa 40 persone». «Nel 2011 ho avuto un attacco cardiaco. Dopo sette mesi ho avuto un trapianto di cuore, al momento dentro di me batte un cuore di un italiano cristiano». Ben osserva con un misto di stupore, amarezza e rabbia le manifestazioni in piazza dei musulmani e degli italiani filo-palestinesi, trasformatesi come da tradizione in cortei anti-Israele e anti-semiti: «Penso che ci sia molta, non capiscono a fondo per cosa manifestano. Io ...