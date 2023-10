Piazzapulita | alle 21 15 su La7 | gli ospiti e i temi di questa puntata

(Di giovedì 19 ottobre 2023) "",21.15 su La7 torna il talk show condotto da Corrado Formigli. La strage dell'ospedale di Gaza. Le piazze del mondo arabo che si infiammano. Il risveglio dei lupi solitari in ...

",21.15 su La7 torna il talk show condotto da Corrado Formigli. La strage dell'ospedale di Gaza. Le piazze del mondo arabo che si infiammano. Il risveglio dei lupi solitari in ...

"Attacco alle basi americane in Iraq": la reazione degli ospiti in studio La7

Boeri: «Cosa c’è di più popolare che permettere alle persone di pagare meno tasse» La7

Oggi 19 ottobre 2023 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno a ...Su RaiDue alle 21.20 verrà proposta la visione del documentario “Via Poma, un mistero italiano”. Il 7 agosto 1990, una ventenne romana, Simonetta Cesaroni, viene uccisa nell’ufficio degli Ostelli ...