Piaggio e Foton Motor estendono partnership all' elettrico

Motor estendono la loro collaborazione ai veicoli commerciali leggeri elettrici. Michele Colaninno, ceo del gruppo italiano e Ma Rentao, vice presidente del gruppo cinese hanno siglato ...

MILANO (Reuters) - Piaggio e Foton Motor Group hanno siglato oggi a Pechino il contratto per lo sviluppo congiunto di una nuova gamma di Porter a propulsione elettrica. Si tratta di una estensione ai ...Piaggio e Foton Motor estendono la loro collaborazione per produrre una nuova gamma di veicoli commerciali leggeri elettrici, con soluzioni in ambito cybersecurity, sicurezza veicolo attiva e passiva, ...