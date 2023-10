Petraeus | «Israele deve distruggere Hamas | ma serve un piano per il dopo L’offensiva a Gaza più dura dell’Iraq»

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il generale che ha guidato le forze alleate in Iraq nel 2007-2008 e in Afghanistan nel 2010-2011: «terrorista, i talebani al confronto sembrano maestri di ragionevolezza. Un gruppo estremista può ricostituirsi se vengono meno attenzione e pressione»

È il consiglio che viene dall' ex direttore della Cia David, rispondendo alle domande di una tavola rotonda organizzata da Foreign Policy sul suo nuovo libro, "Conflict".

Il generale Petraeus: «Israele deve distruggere Hamas, ma serve un piano per il dopo. L’offensiva a Gaza più... Corriere della Sera

Il generale che ha guidato le forze alleate in Iraq nel 2007-2008 e in Afghanistan nel 2010-2011: «Hamas terrorista, i talebani al confronto sembrano maestri di ragionevolezza. Un gruppo estremista pu ...«Come gli americani si ricordarono dopo la presa di Bagdad e il rovesciamento di Saddam Hussein, si deve dedicare tempo considerevole alla pianificazione del dopoguerra e non solo alle operazioni di ...