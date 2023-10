Personale del 118 aggredito a Casoria | voleva farsi misurare la glicemia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Chiede con insistenza dila, poi aggrediscedel 118. È accaduto ieri pomeriggio a, in provincia di Napoli. Vittime dell’aggressione da parte di un paziente psichiatrico, “un vero e proprio ”stalker sanitario” che, a quanto riferito daldi postazione, attiva spesso il 118 perla” precisa Nessuno tocchi Ippocrate. Ieri, non avendo avuto riscontro dal numero di emergenza, il paziente si sarebbe recato direttamente all’interno della postazione 118 ed avrebbe preteso di essere misurato la. “L’infermiera ha cercato di spiegare l’inutilità di questa rilevazione ma l’esagitato ha cercato di aggredirla, fortunatamente l’autista si è messo in ...

... che gli impongano di mettersi alla ricerca di nuovi saperi, i quali potranno essere da lui reinvestiti per il raggiungimentosuo progetto. E infine bisogna che, per preparare gli ...

Certificazioni linguistiche personale scolastico: informativa su proroga al 2023/2024 dell'attuale elenco di Enti accreditati FLC CGIL

Pubblicazione del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/41 bis datato 19 ottobre 2023 ... UILPA VVF

Sono figlia di due ex prigionieri politici, incarcerati durante il colpo di stato militare argentino del 1976 e poi esiliati in Italia. Il mio intento non è solo personale: desidero ricongiungere le ...La Asl ha presentato un esposto e segnalato Enrica Massone, 56 anni, all’Ordine dei medici. La donna era già astata condannata per aver truffato migranti e anziani ...