Perse l’occhio dopo una rissa all’Eur Aggressori arrestati dopo quasi un anno

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma – Avrebbero aggredito brutalmente 2 giovani nei pressi di un fast food per “futili motivi”. Ora,un, i presunti violenti sono statidalla Polizia di Stato. Protagonisti della vicenda sono 2 giovani, tra cui un minorenne, che invece di divertirsi avrebbero ben pensato di trasformare l’Eur in un far west a suon di calci, pugni e bottigliate. A quanto si apprende, il grave fatto sarebbe avvenuto il 15 gennaio: le vittime, 2 ragazzi poco più che ventenni, insieme ad un amico, sono state aggredite da un gruppo di ragazzi con i quali, per futili motivi, avevano discusso poco prima. Uno degliavrebbe spaccato una bottiglia e con il coccio avrebbe colpito svariate volte al volto la più giovane delle vittime. Proprio a seguito di ciò il ragazzo ha poi ...